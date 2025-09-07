2021年に取材した東京都北区の学童野球チーム『BLOSSOM BASEBALL CLUB』（以下、ブロッサム）。存続が危ぶまれた２チームが合併したことで誕生したチームは、活動方針を大きく転換したことなどにより、短期間で34人の部員を擁するチームになったことを紹介しました。あれから４年が経過し、発足間もなかったチームはその後どうなったのでしょうか？久しぶりにチームを尋ねてみました。＜運動能力の土台部分を鍛えることにたっぷ