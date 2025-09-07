陸上の世界選手権東京大会（13日開幕・国立競技場）に出場するスウェーデンなど北欧3カ国の代表選手が7日、福岡市博多区の博多の森陸上競技場で公開練習を行った。同選手権は約200の国・地域から来日するトップアスリート2000人超が49種目で頂点を争う。福岡市では4日からスウェーデン、ノルウェー、デンマークの選手やコーチら約110人が事前合宿をしており、この日はその一部がランニングなどで軽めに調整した。男子5000メ