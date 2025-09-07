◆ソフトバンク2―4楽天（7日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは逆転負けで連勝が5で止まった。先発の松本晴が4回3失点で5敗目。左脇腹を痛めていた近藤健介が代打で8試合ぶりに出場した。2位の日本ハムが敗れたため、優勝マジックは1減の15。2点を追う8回2死一塁。代打近藤健介が告げられると、本拠地はこの日一番の盛り上がりに達した。結果は空振り三振に倒れた。試合後、小久保裕紀監督は「今日の試合前に本人と