◆ソフトバンク2―4楽天（7日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは逆転負けで連勝が5で止まった。先発の松本晴が4回3失点で5敗目。左脇腹を痛めていた近藤健介が代打で8試合ぶりに出場した。2位の日本ハムが敗れたため、優勝マジックは1減の15。首脳陣は4番にプロ6年目の柳町達を初めて起用した。小久保裕紀監督は「（柳町）達ぐらいしか（楽天先発の）藤井（聖）を打てていないので。石塚も前回、左投手に良かったからい