大阪・関西万博の海外パビリオンで、徳島県の魅力を発信しようと、阿波おどりが披露されました。７日、万博のドイツパビリオンでは、徳島県から２つの阿波おどりの団体、計７０人が「阿波おどり」を披露しました。鳴門市の強制収容所に収容されたドイツ兵と地元住民の交流をきっかけに、１００年以上前から結びつきのある徳島とドイツ。こうしたゆかりもあり、ドイツパビリオンで阿波おどりを披露することになったといいます