７日、兵庫県豊岡市で豊かな自然をＰＲするアウトドア体験イベントが開催されました。神鍋高原の但馬ドームで開かれたアウトドアイベントは、自然豊かな兵庫県豊岡市の魅力をＰＲしようと始まり、今年で３回目です。イベントには、都心を中心に多くの親子が参加し、鉈を使っての薪割りや、ロープを巧みに使っての木登りを体験するなど、初秋の自然を肌で感じていました。（参加者）「（Ｑ薪割りはどうでした？）壊れるの