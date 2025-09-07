石破総理が辞任する意向を固めたことが分かりました。総裁選の前倒しの是非を決める直前での動きに、鹿児島県内では様々な声が聞かれます。 政権幹部によりますと、石破総理は辞任する意向を固め、このあと、表明する見通しです。総裁選前倒しの是非を決める手続きをあす8日に控えたタイミングでした。 （70代教員）「（辞任は）当たり前のこと。選挙で負けている。遅かったと思う」 （10代学生）「（政権が）安定していない。