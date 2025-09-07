7日朝、長野県小諸市の県道でバイクが止まっていたレッカー車に追突する事故があり、バイクを運転していた男性（29）が死亡しました。 事故が起きたのは、小諸市滝原の県道・通称「浅間サンライン」です。警察によりますと7日午前7時45分ごろ、東京都杉並区の杉本駿さん（29）が運転するバイクが、故障車の対応のため止まっていたレッカー車に追突しました。杉本さんは頭を強く打ち、約1時間半後に搬送先の病院で死