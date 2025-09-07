車いすテニスの小田凱人選手が生涯グランドスラムを達成。自身のSNSで思いを語りました。アメリカ・ニューヨークで行われたテニスの全米オープン。現地時間6日には車いすの部の男子シングルス決勝が行われ、19歳の小田凱人選手が出場しました。小田選手は、アルゼンチンのグスタボ・フェルナンデス選手を相手に第1セットを「6-2」で先取。第2セットは「3-6」と落とすも、長いタイブレイクにもつれ込む激闘となった第3セットを競り