石破総理が辞任の意向を固めたことに、街では驚きの声などがあがりました。「単純にびっくりしました。石破さんの力というか、政治内容というか、その辺りもあんまり国民には響かなかったのかな」「今のままでもいいかなとも思ってもいたし、どういう判断で変わっちゃったんだろう。原因を知りたいですね」「（石破総理に）あまり良い印象はなかったので、そのうち遅かれ早かれ辞めるときが来るというか、そうなるんだろうなと思っ