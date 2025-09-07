京産大ラグビー部は7日、今季の主将にFL伊藤森心（いとう・もりし、4年＝松山聖陵）が就任したとSNSで発表した。副将はSO吉本大悟（よしもと・だいご、4年＝東海大大阪仰星）が務める。今季は10人のリーダー制でスタート。覇権奪回のかかる関西大学Aリーグが開幕する1週間前に主将と副将を発表した。伊藤は「京産の7番として、私が先輩方からもらったように何か一つレガシーをこのチームに残していきます」などとコメントし