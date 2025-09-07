ロッテの河村説人投手が8日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。オリックスはアンダーソン・エスピノーザ投手が先発する。河村は右肘の手術を経て、8月14日の日本ハム戦（エスコンF）で約3年ぶりに1軍登板したが、3回2/3を5安打5失点（自責4）。悔しい結果に終わった右腕は「前回ダメだったので、やり返したいなという気持ちは強いですし、平常心で投げられればいいなと思っています」と1カ月