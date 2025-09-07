世界三大映画祭のひとつ、ベネチア国際映画祭で、藤元明緒監督の「LOST LAND／ロストランド」が「オリゾンティ部門」の審査員特別賞を受賞しました。イタリアで開催された第82回ベネチア国際映画祭で6日、各賞の受賞作品が発表され、日本の藤元明緒監督の「LOST LAND／ロストランド」が斬新な作品を集めた「オリゾンティ部門」の審査員特別賞を受賞しました。この作品は、迫害を受けるミャンマーのイスラム教徒の少数民