石破総理が辞任の意向を固めたことについて、自民党山形県連の鈴木憲和会長は「自民党が一丸となって出直していけるよう尽力したい」と述べました。 【写真を見る】石破総理が辞任の意向固める鈴木県連会長「自民党が一丸となって出直しへ」 自民党県連はきょう午後、支部長・幹事長会議を開き、明日に迫った総裁選前倒し要求の意思確認について協議しました。会議の結果、総裁選の前倒しに「賛成」することを決定しました。