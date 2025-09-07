次回のサンデーPUSHスポーツは2025年9月14日（日）放送！最新のジャイアンツ寮に潜入。ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：上原浩治、ママタルト、石塚瑶季（日向坂46）■2軍施設に最高の野球環境が誕生！今年3月に2軍の新球場として完成したジャイアンツタウンスタジアム。周囲にはジャイアンツ球場やトレーニング棟、寮と充実した環境が誕生！今回は新たなスターを生み出す新施設に潜入！■新しくなったジャイアンツにテレビ初潜入！去