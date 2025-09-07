◇卓球WTTコンテンダー アルマトイ(9月2日〜7日、カザフスタン)女子シングルス準決勝が6日に行われ、橋本帆乃香選手(世界ランキング12位)が中国の何卓佳選手(同20位)を3-1(11-9、7-11、11-3、11-9)で破り、決勝進出を決めました。橋本選手は初戦で中国18歳若手の縦歌曼選手(同44位)を破り、2回戦では先週のWTTフィーダー オロモウツ(チェコ)で優勝した赤江夏星選手(同50位)との日本人対決に勝利します。さらに準々決勝では中国20歳