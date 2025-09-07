TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。同期の同局・田村真子（29）アナとの2ショットを披露した。宇賀神アナは「田村真子アナのフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』が発売中です」と書き出すと、8月27日に発売された「TBSアナウンサー・田村真子1stフォトエッセイ陽がのぼるほうへ」（太田出版）を宣伝。写真集を手に、田村アナと寄り添う自撮りを公開した。「陽がのぼるほうへ」というタ