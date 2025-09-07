◇セ・リーグ巨人6―3中日（2025年9月7日バンテリンD）巨人の船迫大雅投手（28）が7日、中日戦（バンテリンD）の5回無死満塁で2番手として登板。大ピンチを無失点で切り抜ける魂の15球好救援を見せ、今季2勝目（3敗13ホールド）を挙げた。「細川選手をつぶすつもりで投げました」無死満塁で迎える打者は、前の打席で同点ソロを放っていた4番・細川。試合後の敵地でのヒーローインタビューで「もう気持ちしかないな、と