「中日３−６巨人」（７日、バンテリンドーム）２位巨人が２連勝。２カード連続の勝ち越しを決めた。４位中日を突き放し、ゲーム差を５とした。初回２死一、二塁で、岸田が中日先発・松葉から右中間を破る適時二塁打を放って先制に成功。四回には先発・横川が細川に同点ソロを浴びるが、直後の五回１死一、二塁から再び岸田が左前への適時打で勝ち越し。さらに２死満塁から吉川の右翼線への２点適時二塁打で加点した。横