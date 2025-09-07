４人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」が６日、千葉・市川市文化会館で「新しい学校はすゝむツアー」を開催した。同ライブは、日本１３か所と海外４都市を巡るホールツアーの幕開け。６月公開の映画「青春イノシシＡＴＡＲＡＳＨＩＩＧＡＫＫＯ！ＴＨＥＭＯＶＩＥ」の表題曲「ＧｏＷｉｌｄ」でスタートすると、ヒット曲「ＴｏｋｙｏＣａｌｌｉｎｇ」「Ｃｈａｎｇｅ」などを含む計２２曲を披露し