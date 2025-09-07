Galileo Galileiによる新曲「アマデウス」が、10月5日（日）から放送開始となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマに決定した。『青のオーケストラ』はヴァイオリンの元・天才少年、青野 一(あおのはじめ)を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇。一方でGalileo GalileiはVo.尾崎雄貴自身が学生時代に所属した吹奏楽部に音楽のルーツを持っており、『青のオーケストラ』の登場人