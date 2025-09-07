元関脇・碧山の岩友親方の「引退・断髪・襲名披露祝賀会」が７日、東京・両国国技館内の大広間で行われ、横綱・豊昇龍（立浪）出羽海一門の御嶽海（出羽乃海）、弟弟子の栃大海（春日野）ら約２８０人が鋏（はさみ）を入れ、最後は師匠の春日野親方（元関脇・栃乃和歌）の止め鋏（ばさみ）で大銀杏（おおいちょう）を切り落とした。断髪式後に控室で行われた散髪を終えると報道陣から「若返った。イケメンで。ネットフリックス