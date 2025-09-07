敵地オリオールズ戦で快投米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦に先発登板。9回2死までノーヒットノーランの快投を演じたが、快挙まであと1人で本塁打を許した。ネットでは快挙未遂の投手を思い出す声があふれた。オリオールズ相手に快投を続けた山本。ノーヒットノーランまであと1人に迫った9回2死、ホリデーにソロ本塁打を許した。右翼へ高く上がった打球を見届けると、天を仰いだ