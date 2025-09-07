フィギュアスケート木下グループ杯最終日フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯最終日が7日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで行われた。ペア・フリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が143.00点をマーク。合計222.94点で圧勝した。長岡柚奈・森口澄士組（木下グループ）は192.77点で3位に入った。23、25年に世界を制した“りくりゅう”が、日本初開催のCSで貫禄を見せた。8月にカナ