国民民主党の玉木雄一郎代表が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、石破茂首相が辞任する意向を示したことで、自民党に対して早期の事態収拾を求めた。 【写真】玉木さんVサイン…ではなく党大会でついおちゃらけただけ 玉木氏は「石破首相辞任する意向固める今夜6時から会見へ」と題したニュースを引用。「解散か辞任かで揺れた中、解散には踏み切れなかったのだろう。大統領令の発令が結果として花道に