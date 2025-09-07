読売テレビの中谷しのぶアナウンサーが６日、自身のインスタグラムを更新。芝生でくつろぐ姿を披露した。 【写真】ノースリワンピースも笑顔も素敵です 「台風が過ぎ去っても暑いですね～」と投稿。「少し前に初めて #グラングリーン大阪 へ。芝生が気持ちよかったです」とつづり、帽子をかぶり、鮮やかなブルーでノースリーブのワンピース姿で芝生の上に座っている