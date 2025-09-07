鶏むね肉を使ったレシピについて、ドレッシングやマヨネーズを製造、販売するキユーピー（東京都渋谷区）がXの公式アカウントで紹介しています。キユーピーは「鶏むね肉は、マヨネーズに漬け込むとしっとりやわらかく仕上がります」と投稿。「鶏むね肉のてりマヨ焼き」と名付けた料理の作り方について、「鶏むね肉（180グラム）をそぎ切りにし、しょうゆ・みりん・酒・マヨネーズ各大さじ1、砂糖大さじ2分の1を加え、約10分漬