標高４８００メートルを超す地点にある長江の南の源流、当曲（ダムチュ）で、川に入って魚を探す長江科学院の李偉研究員。（７月２９日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）【新華社武漢9月7日】中国長江の源流は青蔵高原の奥地に位置し、平均標高は4500メートルを超える。長江科学院（湖北省武漢市）が組織した調査隊はこのほど、長江源流域を訪れ、高原の魚類が生き延びる仕組みを解き明かした。調査の行程中、ほぼ