最高速度120キロ区間が終わって一息つくPA「激変」NEXCO中日本が2025年9月1日から、新東名の長篠設楽原（ながしのしたらがはら）PA下り線（愛知県新城市）で駐車マスの拡張工事を始めました。【え…！】マジで激変する「新東名のPA」ビフォーアフター（画像）同PAは普通車の最高速度が120km/hに設定されている静岡県内の6車線区間が終わり、愛知県内に入って最初のPAです。大型車マス75台、小型車マス65台（障害者用など除く）