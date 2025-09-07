◇セ・リーグDeNA―中日（2025年9月7日横浜）ヤクルトは7日、DeNA先発の藤浪晋太郎投手（31）と対戦する。スターティングメンバーを大幅に変更することなく臨む。藤浪は移籍後初登板となった8月17日の中日戦（バンテリンドーム）で5回1失点と好投。勝利投手とはならなかったが、本拠地横浜スタジアム初登板となった8月31日の中日戦で、7回4安打無失点9奪三振の快投でNPBでは1073日ぶりとなる白星をマークしていた。中