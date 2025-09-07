7日の札幌11R・丹頂S（芝2600メートル）は9番人気ミステリーウェイ（セン7＝小林、父ジャスタウェイ）が逃げ切ってオープン初勝利を飾った。道中は後続を15馬身以上引き離す大逃げ。2周3〜4角で後続を引きつけると、直線で再び引き離し2馬身差をつけた。好リードの松本大輝（22）は「コーナーでは絶対動かずに直線、直線で引き離して完璧な騎乗ができたと思います」としてやったり。小林真也師（44）は「ここまで見事に決