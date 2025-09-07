フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）、木下グループ杯最終日は7日、大阪府の関空アイスアリーナで行われ、ペアは昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が合計222.94点で制した。前日のショートプログラム（SP）に続きフリーも1位だった。長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が自己ベストの合計192.77点で3位。男子はSP2位の友野一希（第一住建グループ）がフリー5位ながら合計236.78