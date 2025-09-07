参院選で14議席に躍進した参政党の神谷宗幣代表が7日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分、関西ローカル）に出演。番組では「外国人問題を徹底総括！日本人ファーストを考える」をテーマに各パネリストが意見をぶつけ合った。神谷氏は参院選のキャッチコピー「日本人ファースト」の“真意”について「日本人が1番で外国人が2番、3番という意味でつけたのではなく、反グローバリズムを訴えていて、自由