勝利まで1アウトの状況で打ち込まれ、交代を命じられたトレイネン(C)Getty Images勝利までのあと1つのアウトが果てしなく遠く見えた。現地時間9月6日、ドジャースは敵地でのオリオールズ戦に3-4とサヨナラ負けを喫した。3-1とリードして9回裏二死まで相手を追い込んだが、救援陣が打ち崩されて、泥沼の5連敗となった。【動画】敵地騒然！山本由伸の圧巻奪三振シーンをチェック文字通りあと一歩で勝利は手にできた。この日