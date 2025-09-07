現地９月６日、森保一監督が率いる日本代表が国際親善試合でメキシコ代表とオークランド・コロシアムで対戦した。強豪メキシコ相手にハイプレスを仕掛けて押し込む時間が長かった日本は、久保建英や南野拓実が決定機を作るも、最後まで得点は奪えず。アメリカ遠征の初戦はスコアレスドローに終わった。メキシコメディア『BOLAVIP』によると、そんな森保ジャパンと戦ったメキシコのハビエル・アギーレ監督は試合後、「ワール