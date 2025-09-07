ド派手な衣装に、昭和と夜のかほりを漂わせた新人歌手、その名はエレガント桐生!新人らしからぬ落ち着きぶりと色気は、彼の“前職”の影響もあり……。そんなザワつく彼の原点とは!?メディア初インタビュー!!【写真】人気ホスト時代のエレガント桐生純烈のリーダー・酒井一圭から「ライバル宣言」181cmの長身に、スパンコールと大胆なフリル、自信に満ちた優雅な立ち居振る舞い……まさしく“ゴージャスすぎる装い”で全国