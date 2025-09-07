月曜日の明け方にかけて、前線の影響で日本海側に活発な雨雲がかかりやすく、東北や北陸では大雨となる所がありそうです。北陸では非常に激しい雨が降り、新潟県と石川県では、明け方にかけて線状降水帯が発生して、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。暗い時間の大雨となるため、安全な場所で過ごすようにしてください。晴れ間の出る関東から西も、午後は大気の状態が不安定となり、あちこちで急な強い雨や雷雨があ