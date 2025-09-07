「阪神−広島」（７日、甲子園球場）マジック１の阪神は、２年ぶりリーグ制覇をかけた一戦。デーゲームで巨人が勝利したため、この日のＶ条件は広島に勝利した場合のみとなった。マジック１の対象は前日まで巨人とＤｅＮＡ。前日までこの日のＶ条件は複雑だったが、巨人勝利によりシンプルな構図となった。阪神はリーグ防御率トップの才木、広島はアドゥワが先発する。