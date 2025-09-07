牡牛座・女性の運勢 モチベーションの高い牡牛座に対し、前向きかつ協力的な情報&出会いがたくさんもたらされる楽しい時期。特にそれが人なら、会話を通じてお互いの世界が広がり、やりたいことがいっそう広がる経験ができそうです。が、難しいのは同じタイミングでプライベートも非常に忙しくなりやすい点。家族関係の集まりや、何かコミュニケーションが活発になる展開がもたらされ、そっちにかかりきり