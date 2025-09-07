獅子座・女性の運勢 心躍る新たな展開や出会いに元気をもらい、そもそも元気な獅子座がいっそう活性化するタイミング。物ごとに対する積極性や楽観性が高まり、行動力もおおいに発揮できるでしょう…が、同時にいまは「自分がやらなくてはいけないこと」も結構しっかり見える時期かも。それをやることが現在、加えて将来の自分のためになる。そう感じるできごととも出会いやすいのかな。「本当はシンプルに楽しんで日々を送りたい