乙女座・女性の運勢 好調な対人関係に追い風を受け、いろいろやりたいことが思いつく時期。それを実行する元気もあり、正直、乗っています！が、同時に「いまは自分を磨くべきときじゃないのか？」という感覚も自分のなかに強くありそう。最近、社会面で新しい経験をして自分の道の可能性に気づき始めたのなら、その部分をいっそう高めたいという欲求も強くなっているのでしょう。いい意味で欲が出てきたということね。ただ、いま