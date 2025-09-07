水瓶座・女性の運勢 まだまだ高いモチベーションが継続中の水瓶座。いまはパートナーや親友など、大事な人とも非常にウマが合う状態で、いろいろ話し、一緒に行動することがとても楽しいでしょう。今後やってみたいことについても相談すると、お互いにおおいにエネルギーが得られるはず。ただ、同時にいまの水瓶座は社会面も好調な状態で、その経験を通じて自分の思いがけない一面が活性化するのも感じら