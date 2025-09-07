9月7日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、岩田康誠騎乗の5番人気、ヴァレンティーニ（牝2・美浦・新開幸一）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のショコラプリン（牝2・栗東・四位洋文）、3着にキセログラフィカ（牡2・美浦・大和田成）が入った。勝ちタイムは1:56.6（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ルミテュット（牝2・美浦・萩原清）は、12着敗退。【新馬/中山5R】フィエールマン産駒 フォルテアンジェロ