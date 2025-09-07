巨人の横川凱投手（２５）が７日の中日戦（バンテリン）に先発も、５回に押し出し四球で追加点を許し、５回途中６安打２失点で降板。その後、２番手で登板した船迫大雅投手（２８）が無死満塁のピンチを背負うも、後続を断ち切り火消に成功した。横川は３点リードの５回に先頭・辻本の二塁打や四球などで無死満塁のピンチに。３番・岡林に６球粘られフルカウントから痛恨の押し出し四球で追加点を献上した。それを見た阿部監督