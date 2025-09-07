◆パ・リーグ西武―ロッテ（７日・ベルーナドーム）【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（指）寺地、４（一）山口、５（二）藤岡、６（捕）佐藤、７（三）安田、８（右）山本、９（遊）小川、▽投＝小島【西武】１（中）西川、２（三）平沼、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（左）渡部聖、６（二）山村、７（捕）古市、８（指）セデーニョ、９（遊）滝沢、▽投＝篠原