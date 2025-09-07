◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（７日・京セラドーム大阪）オリックス・森友哉捕手が、８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で１軍に合流することが７日、分かった。右太もも裏の筋損傷が回復し、８月２９日のウエスタン・中日戦（ほっと神戸）で実戦復帰。捕手としての出場もクリアし、シーズン最終盤で戦列に戻ることとなった。岸田監督は試合後、「あした合流します。体も１００パーセントではないと思うけど、それで