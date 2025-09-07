◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（７日・甲子園）セ・リーグ首位で優勝マジック１の阪神は、７日の広島戦（１８時開始・甲子園）に勝てば２リーグ制後の史上最速優勝（パの前後期制を除く）が決まることになった。２位の巨人がデーゲームで中日に勝利。そのため、阪神と同時刻に行われる３位ＤｅＮＡ―ヤクルト（横浜）の結果に関わらず、勝てば優勝が決まる。引き分け、負けの場合は９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）以降に持ち越