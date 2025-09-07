◆パ・リーグソフトバンク２―４楽天（７日・みずほペイペイ）ソフトバンクは松本晴が４回３失点でＫＯされ、打線も２点止まりで連勝が５で止まった。それでも２位の日本ハムも敗れ、ゲーム差は４のまま変わらず、優勝マジックは一つ減って１５となった。２点を追う８回２死一、二塁では、左脇腹違和感のため欠場の続いていた近藤健介が代打で８試合ぶりに出場。空振り三振に倒れたが力強いフルスイングを披露した。小久保監