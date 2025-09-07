◇イースタン・リーグヤクルト4―1ロッテ（2025年9月7日戸田）フィリーズ傘下2Aから加入したヤクルト・青柳晃洋投手が7日、イースタン・リーグの日本ハム戦（戸田）に先発。5回を1安打無失点、4奪三振2四球の好投で、国内復帰5戦目で初勝利（3敗）を挙げた。青柳は4回まで1安打のみの無安打投球。5回無死一塁で宮崎に初安打となる中前打を許した。その後に1死二、三塁とされるも後続を抑えて無失点で切り抜けた。