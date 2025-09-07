◇AQUAチャレンジカップ第49回大阪府サッカー選手権大会（2025年9月7日）サッカーのAQUAチャレンジカップ2025OFA第49回大阪府サッカー選手権大会（U―12）（スポニチ後援）の中央大会決勝トーナメントが、7日、堺市のJ―GREEN堺で準々決勝から決勝までの計8試合が行われた。決勝は、DREAMFCが2―1でAVNTI茨木FC1stを破り、大会3連覇を達成した。また優勝副賞として、特別協賛・アクア株式会社より全自動洗濯機が贈られ